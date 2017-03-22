В Мурманском колледже искусств проходят репетиции большого концерта

Елена Сивонен.

В Мурманском колледже искусств - репетиции большого концерта. Он 24 мая - в День славянской письменности и культуры. На сцену областной "Кировки" выйдут одновременно 200 юных исполнителей. Сводный детский хор региона. По типу всероссийского, которым руководит Валерий Гергиев. Наш, созданный в 2014-м, в этом году даст уже четвертый концерт. Участники - студенты колледжа, воспитанники музыкальных школ - Мурманска, Колы, Североморска и Полярного. Репертуар носит характер мажорный, светлый. Тон - праздничный. Особенность программы - много произведений Дунаевского.

Заведующий дирижерско-хоровым отделением Мурманского колледжа искусств Валерий Иванов: "Это известные марши, допустим, из кинофильма "Веселые ребята" или из кинофильма "Дети капитана Гранта". Очень такая жизнерадостная оптимистичная музыка. Ребятам, мне кажется, нравится ее петь, эту музыку".