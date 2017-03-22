В областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина

Анастасия Русинова.

Финансовых нарушений исполнения бюджета в регионе стало меньше. Это выводы из отчета контрольно-счетной палаты. Его заслушали на заседании профильного комитета регионального парламента. Счетная палата, по словам депутатов, на сегодня единственный профессиональный орган, который дает точное представление об использовании бюджетных средств. Информацию учитывают при формировании новых статей. В 2016 специалисты выявили в 1,5 раза меньше нарушений, чем годом ранее. Связывают это с ростом финансовой ответственности и дисциплины. И всё же факты неправомерных или неэффективных расходов есть. Сумма - 835 миллионов рублей.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы Борис Пищулин: "Возбуждено 6 административных дел по нарушениям, которые выявлены. Возбуждено одно уголовное дело по факту использования межбюджетных трансфертов в сумме 6,3 миллиона рублей, выделенных бюджету Печенгского района, на реализацию инвестиционных проектов, оказалось, что там есть нарушения. Сегодня расследуется уголовное дело".





