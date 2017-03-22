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22.03.2017 09:05

Главное управление МЧС России по Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на дороге

Кирилл Коган.

Прогноз специалистов регионального управления МЧС. Апрель обещает быть снежным. Возможны сильные метели, гололедица. Водителям настоятельно рекомендуют быть внимательными. Следить за обновлением информации о состоянии трасс. С начала года, из-за непогоды, неоднократно закрывали дорогу на Териберку, ограничивали движение в районе отворотки на Заозерск и мончегорского перевала. Работали мобильные пункты обогрева.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Александр Фролов: "Застрял в машине, не надо никуда от нее уходить, будь рядом с ней. Сразу хочу сказать, по всем сообщениям о закрытии дорог реагируют спасатели, выдвигаются к месту, проезжают по всему закрытому участку. По данной дороге проедут спасатели на снегоходах с волокушами, посмотрят есть ли в заторах машины для того, чтобы оказать на месте помощь гражданам и эвакуировать".
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