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22.03.2017 08:57

Яркий национальный колорит в исполнении песен, частушек и хороводов. В "Кировке" прошел концерт хора украинской песни "Джерела"

Анастасия Ярославская.

С аншлагом в Кировке прошел концерт хора украинской песни "Джерела". В голубой гостиной вновь не было свободных мест. У самодеятельного коллектива много почитателей. Причем, в их числе - не только представители диаспоры. Невероятно красивые и мелодичные песни с одинаковым удовольствием приходят послушать и украинцы, и русские, и белорусы. Везде, где выступает хор - его принимают с теплом, в благодарность за искренность и эмоциональность. Яркий национальный колорит в исполнении песен, частушек и хороводов делает каждый концерт позитивным, он надолго в памяти.
Зритель Вера Цыганова: "Все просят, Вера, как только будет концерт - услышишь, узнаешь - скажи. Любят песню эту, нравится, отдушина какая-то".
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