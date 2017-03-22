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22.03.2017 08:50

В Мурманске подвели итоги городского открытого конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества детей "Театр в моей жизни"

Елена Сивонен.

"Театр в моей жизни". Итоги конкурса подвели в Детской театральной школе Мурманска. Открытый, городской. В нем приняли участие воспитанники учреждений искусств областного центра и флотской столицы. На суд жюри представили порядка 140 работ. Изобразительное творчество, декоративно-прикладное. Работы не фотографичные. Ребята сами придумывали сюжет по просмотренным или прочитанным сказкам. "Гуси-лебеди", "Колобок", "Буратино", "Красная шапочка". Авторам лучших творений вручили дипломы.
Заведующий отделением "Основы художественно-постановочной работы" Олег Истомин: "Очень интересные работы. Можно выполнять и в графике, и в живописи, и в декоративно-прикладном искусстве, а там море возможностей".
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