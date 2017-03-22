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22.03.2017 08:42

Традиционная прямая телефонная линия состоялась в УФСИН по Мурманской области

Елена Белкина.

Прямая телефонная линия - в УФСИН по Мурманской области. На вопросы северян, чьи родственники в исправительных учреждениях Заполярья, ответил руководитель управления Евгений Шихов. Медицинское обеспечение осуждённых, возможность перевода в другую колонию, порядок восстановления документов. По обращениям, которые требуют детального рассмотрения и уточнения, позже направят письменные ответы - в установленном законом порядке.
Руководитель УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов: "В первую очередь задача системы - это открытость, вопросы любого плана поступают. Родственники переживают, потому что это судьбы близких людей. И когда нас слышат, затем наши слова подтверждаются действием, я считаю, это самое правильное отношение и, так скажем, работа".
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