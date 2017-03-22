В МАГУ прошла встреча по созданию общественного центра гражданского и патриотического воспитания "Волонтеры Победы"

Татьяна Нестерова.

В Мурманском арктическом госуниверситете - встреча по созданию общественного центра гражданского и патриотического воспитания. Студенты выбрали актив. Обсудили планы мероприятий. Соглашение регионального отделения "Волонтеров Победы" с учебным заведением подписали осенью прошлого года. Подобные центры активистов уже работают в 17 муниципалитетах региона. Молодежь участвует в подготовке праздничных мероприятий к 9 мая, помогает ветеранам.

Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Никита Тихомиров: "Сейчас мы создаем центр, который будет самостоятельно работать по методикам регионального движения "Волонтеры Победы", самостоятельно проводить мероприятия, организовывать их. И, соответственно, они будут главными участниками мероприятий, посвященных Дню Победы - "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка".