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22.03.2017 08:35

В МАГУ прошла встреча по созданию общественного центра гражданского и патриотического воспитания "Волонтеры Победы"

Татьяна Нестерова.

В Мурманском арктическом госуниверситете - встреча по созданию общественного центра гражданского и патриотического воспитания. Студенты выбрали актив. Обсудили планы мероприятий. Соглашение регионального отделения "Волонтеров Победы" с учебным заведением подписали осенью прошлого года. Подобные центры активистов уже работают в 17 муниципалитетах региона. Молодежь участвует в подготовке праздничных мероприятий к 9 мая, помогает ветеранам.
Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Никита Тихомиров: "Сейчас мы создаем центр, который будет самостоятельно работать по методикам регионального движения "Волонтеры Победы", самостоятельно проводить мероприятия, организовывать их. И, соответственно, они будут главными участниками мероприятий, посвященных Дню Победы - "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка". 
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