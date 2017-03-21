Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.03.2017 19:15

Как и обещали - вернулись повторно. Мурманские общественники проверили, готовы ли предприниматели исправлять ошибки

Светлана Деменева.

Сегодня активисты партии "Единая Россия" снова проверили один из сетевых магазинов Мурманска. Проверка повторная - первая две недели назад показала много нарушений и антисанитарное состояние магазина. Что изменилось и изменилось ли?
Это теперь два разных магазина, говорят активисты. Совершенно другие полки и чистый пол. Так много просроченной продукции и антисанитарное состояние магазина, как в прошлый раз, встречаются уже крайне редко. Жалобы поступили в приемную партии "Единая Россия". На рейд в руководстве торговой точки тогда отреагировали нервно. Теперь поменялся тон и настроение директора.
На полках появилась и местная продукция. Еще немного, но успех проверки очевиден. Расширился молочный ассортимент, есть теперь мурманская рыба, охлажденное мясо.
Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Что еще больше радует - насколько я понял, у них прошло внутреннее собрание, и они обратились к ряду мурманских производителей, чтобы заключить с ними новые договоры".
Очищен и аварийный выход в магазине. В прошлый раз все было заставлено тележками. Это важно. Если, например, пожар - людям здесь обязаны обеспечить безопасность.
Председатель регионального отделения общества защиты прав потребителей Денис Лашин: "Хочу напомнить жителям Мурманска и области, что они могут либо напрямую к нам обращаться, либо через общественную приемную Мурманской области. Обращаться к нам, если они столкнутся с нарушением их прав как потребителей".
То, что магазин изменился - несомненно. Но с контроля эту торговую точку не снимут. Проверки сюда еще вернутся. Возможно, они будут без специальной одежды - просто под видом покупателей.



← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.28
Евро = 61.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.