Как и обещали - вернулись повторно. Мурманские общественники проверили, готовы ли предприниматели исправлять ошибки

Светлана Деменева.

Сегодня активисты партии "Единая Россия" снова проверили один из сетевых магазинов Мурманска. Проверка повторная - первая две недели назад показала много нарушений и антисанитарное состояние магазина. Что изменилось и изменилось ли?

Это теперь два разных магазина, говорят активисты. Совершенно другие полки и чистый пол. Так много просроченной продукции и антисанитарное состояние магазина, как в прошлый раз, встречаются уже крайне редко. Жалобы поступили в приемную партии "Единая Россия". На рейд в руководстве торговой точки тогда отреагировали нервно. Теперь поменялся тон и настроение директора.

На полках появилась и местная продукция. Еще немного, но успех проверки очевиден. Расширился молочный ассортимент, есть теперь мурманская рыба, охлажденное мясо.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Что еще больше радует - насколько я понял, у них прошло внутреннее собрание, и они обратились к ряду мурманских производителей, чтобы заключить с ними новые договоры".

Очищен и аварийный выход в магазине. В прошлый раз все было заставлено тележками. Это важно. Если, например, пожар - людям здесь обязаны обеспечить безопасность.

Председатель регионального отделения общества защиты прав потребителей Денис Лашин: "Хочу напомнить жителям Мурманска и области, что они могут либо напрямую к нам обращаться, либо через общественную приемную Мурманской области. Обращаться к нам, если они столкнутся с нарушением их прав как потребителей".

То, что магазин изменился - несомненно. Но с контроля эту торговую точку не снимут. Проверки сюда еще вернутся. Возможно, они будут без специальной одежды - просто под видом покупателей.







