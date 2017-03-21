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21.03.2017 18:55

Компания "ФосАгро" стала абсолютным победителем в авторитетном и престижном конкурсе России

Компания "ФосАгро" стала абсолютным победителем в престижном  конкурсе России. В копилке сразу 7 наград из девяти. Лучших в своем деле ежегодно награждает Российский союз промышленников и предпринимателей. И в этом году организаторам пришлось даже ввести гран-при по совокупности побед в номинациях.
Награждение состоялось во время работы съезда в рамках Недели российского бизнеса, в котором принял участие президент Владимир Путин. Импортозамещение, достижения в области труда и здоровья работников, забота об экологии и так далее по списку. Деятельность "ФосАгро" оценивали по множествам параметров, так что победа в конкурсе под названием "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" вряд ли случайность. Глобальная модернизация производства на всех площадках, лучшие технологии и крупные инвестиционные проекты. И если говорить об итогах 2016 года, то объём производства удобрений достиг более 7 миллионов тонн. А ряд пусковых объектов "ФосАгро" включены Минприроды России в план мероприятий Года экологии в стране.
Генеральный директор Андрей Гурьев: "Мы компания социально ответственная во всех регионах нашего присутствия - жилищная программа, социальная помощь детям, больницы. Это то, чем сегодня занимается наша компания в регионах присутствия. И очень символично, что эту награду получила именно наша компания "ФосАгро", которая вкладывает в свой бизнес, развитие, инфраструктуру, в "социалку", в наши города, в людей, которые у нас работают, вкладывает в динамичное производство, в будущее".
Лучшим в регионе  назвали коллективный договор, для трудящихся компании, который был принят год назад. С момента своего открытия компания "ФосАгро" служит примером социально ориентированного бизнеса. Расходы на благотворительные и социальные проекты составляют более чем 2,5 миллиардов в год. В их числе проект "ФосАгро-классы" для старшеклассников и спортивно-оздоровительное движение "Дрозд" во всех городах присутствия компании. В числе важных объектов - новый лыжный комплекс и, конечно же, горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", до которого теперь рукой подать. Жителей и гостей города приветствует современный аэропорт "Хибины". Совместно с администрацией Кировска разработан инвестиционный план и проделана большая работа по созданию территории опережающего социально-экономического развития в городе. Предварительно в муниципалитет планируется привлечь более 250 миллионов рублей и создать больше 260 новых рабочих мест. 
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