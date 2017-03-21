"Липовых" премий на 220 миллионов. Сегодня поставлена точка в громком уголовном деле

Анастасия Ярославская.

Сегодня поставлена точка в громком уголовном деле о присвоении сотрудниками МЧС 220 миллионов. Первомайский суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя начальника регионального Управления Юрия Кондратьева и его пособников. Доказано, что с 2009 по 2011 годы они похищали деньги, выделенные на премирование коллег. Задержали высокопоставленных спасателей осенью 2014. Первые приговоры прозвучали год спустя, а сегодня - решение по организатору преступной схемы и еще 10 его пособникам. Размер уголовного дела - свыше ста томов. Вина доказана - бывший замначальника МЧС Заполярья получил 7,5 лет колонии общего режима.





