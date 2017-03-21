Как сделать лучше свой двор, улицу и город? Мурманские активисты сегодня начали собирать предложения северян

Светлана Деменева.

Как сделать лучше свой двор, свою улицу и город - активисты "Молодой гвардии "Единой России" сегодня начали собирать предложения мурманчан. С 2017 года заработал приоритетный нацпроект "Комфортная городская среда". Пока срок определен до 2022 года. На эти цели выделены федеральные и областные деньги. В специальные анкеты жители вносят свои предложения - что и как они хотели бы сделать лучше в своем городе. Кроме того, предложения можно оформить и в Интернете - на сайте партии "Единая Россия". Это первый проект, который практически полностью опирается на активность граждан.

Руководитель мурманского регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич: "Главная наша задача - и партии, и ОНФ - вовлечение мурманчан, жителей Мурманской области, всех поселков, даже небольших, вовлечение людей в "Комфортную городскую среду. Все предложения, которые сегодня поступят и будут в дальнейшем поступать - они все будут отрабатываться и, естественно, будут созданы условия для того, чтобы все было реализовано".





