Как сделать лучше свой двор, улицу и город? Мурманские активисты начали собирать предложения северян

Светлана Деменева.

С 2017 года заработал приоритетный нацпроект " Комфортная городская среда". Пока срок определен до 2022 года. На эти цели выделены федеральные и областные деньги. В специальные анкеты жители вносят свои предложения - что и как они хотели бы сделать лучше в своем городе. Такая акция проходит одновременно еще в 4 муниципалитетах региона. Кроме того, предложения можно оформить и в Интернете - на сайте партии "Едина Россия".

Руководитель регионального отделения "Молодая гвардия "Единой России" Антон Громыко: "Оставить свое мнение, которое так же примем к сведению, будет актуализировано в дальнейшем. Так же мы планируем на этих выходных - суббота, воскресенье, - когда будет массовое скопление народа, провести эти опросы".

Руководитель Мурманского регионального исполкома ОНФ Максим Сахневич: "Главная наша задача и партии, и ОНФ - вовлечение мурманчан, жителей Мурманской области всех поселков, даже небольших, вовлечение людей в "Комфортную городскую среду. Все предложения, которые поступят и будут в дальнейшем поступать, будут все отрабатываться. И, естественно, созданы условия для того, чтобы все было реализовано".

Это первый проект, который практически полностью опирается на активность граждан. Они могут вносить свои предложения не только на сайт, но и в администрации муниципалитетов. Пока молодогвардейцы сами предлагают жителям заполнить опросные листы. Но первая акция показала, что есть жители, которым небезразлична судьба своего дома и двора, и которые сами специально пришли на площадь Пять Углов заполнить анкеты.

Людмила Ивановна Палькина: "Нам бы хотелось детскую площадку. Столько детей - это вообще. Рады будем, если детскую площадку сделают".

Ирина Столыга: "Мы хотим, чтобы у нашего двора появилась новая жизнь. Чтобы у пожилых людей был свой сквер дворовый, чтобы было место для молодежи, где они будут спортивными занятиями заниматься. Чтобы у деток была игровая площадка. И, чтобы люди друг другу во дворе не только не мешали, но и, переходя из одного досугового места в другое - знакомились".













