Смертельно опасная игра распространяется по соцсетям со скоростью лесного пожара. О чем нужно знать родителям, чтобы уберечь своих детей от беды?

Елена Ямаш.

Смертельно опасная игра распространяется по соцсетям со скоростью лесного пожара. Так называемые "группы смерти" в Интернете провоцируют детей на самоубийства. Почему школьники попадают в ловушки Интернет-провокаторов и о чем нужно знать родителям, чтобы уберечь их от беды?

В последнее время в социальных сетях активно распространяются виртуальные игры, которые склоняют детей к самоубийству. Подростки делятся хэштегами, которые отсылают их к так называемым "группам смерти", ставших причиной нескольких случаев суицида среди несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган: "Те, кто вольно или невольно вовлечен в эти игры, действуют не из-за того, что хотят расстаться с жизнью, а из-за того, что они попадают в ситуацию психологического давления. И ребенок, с учетом того, что он не говорит родителям, что он попал в затруднительное положение, не знает, как выйти из него".

Подростков при попытке выйти из смертельного квеста, начинают шантажировать смертью близких, от чего детская психика не выдерживает. Роскомнадзор заблокировал сотни групп в соцсетях. Проблему пытаются решить федеральные законодатели. Готовится законопроект, который предлагает дополнить УК статьей о склонении к самоубийству с использованием Интернета.

Секретарь общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков: "Тот пробел, который у нас существовал в законодательстве и который сейчас пытается Госдума ликвидировать, я считаю, очень своевременен и правилен, потому что смерть ребенка это самое страшное, что может увидеть или пережить человек".

В Мурманской области совершенных суицидов, где доказано, что произошли они после провокаций в "игре", не зарегистрировано. Хотя и в нашем регионе есть случаи, когда по обращениям родителей и педагогов правоохранительные органы проверяют интерес подростков к смертельно опасным квестам.

Старший помощник руководителя СУ СК по Мурманской области Ксения Кошелюк: "В ходе проверок изымаются электронные устройства, также проверяется, состояли в каких-либо группах несовершеннолетние, какие соцсети они посещали, ведется работа с родителями".

Особая ответственность - на родителях и учителях. По статистике, половина юных пользователей не говорят взрослым, с какими проблемами они сталкиваются в Интернете. Потому что в семье нет атмосферы доверия, родители зачастую не знают, чем интересуются их дети.

Психолог Марина Табейкина: "Интернет как, в принципе, и общество может быть как опасен, так и безопасен. Все зависит от того, как ты подготовишь к этому ребенка".

Секретарь общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков: "Доверительные отношения со своими детьми - это самое главное, чтобы ребенок знал, что с любыми проблемами он может прийти к своим родным".

Сегодня, когда социальные сети становятся все более непредсказуемыми, научить ребенка "технике безопасности" в Интернете - одна из главных задач взрослых, уверены специалисты.







