Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Ирина Елизарова.

Реализация региональной программы "Оздоровление северян" в 2017 году — такова основная тема передачи "Факты и комментарии". В студию приглашен министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.





