Губернатор Марина Ковтун поздравила коллектив АО «Объединенная судостроительная корпорация» с 10-летием холдинга

Сегодня исполнилось 10 лет со дня учреждения «Объединенной судостроительной корпорации». С памятной датой коллектив корпорации поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.



В телеграмме, направленной в адрес президента АО «ОСК» Алексея Рахманова, говорится, что за эти годы корпорация стала крупнейшим в России холдингом судостроения и судоремонта, объединив лучшие проектные и производственные силы.



«Несколько заводов корпорации, расположенных в Мурманской области, обеспечивают тысячи северян стабильной работой. Вы возвращаете в строй боевые корабли Северного флота, выполняете заказы для нефтегазовых компаний, работающих на арктическом шельфе, решаете сложные и ответственные задачи», – сказано в телеграмме.



Марина Ковтун от всей души пожелала Объединенной судостроительной корпорации процветания и успехов в развитии, а всем сотрудникам – здоровья и счастья.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /



