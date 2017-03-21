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21.03.2017 17:30

Губернатор Марина Ковтун поздравила коллектив АО «Объединенная судостроительная корпорация» с 10-летием холдинга

Сегодня исполнилось 10 лет со дня учреждения «Объединенной судостроительной корпорации». С памятной датой коллектив корпорации поздравила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В телеграмме, направленной в адрес президента АО «ОСК» Алексея Рахманова, говорится, что за эти годы корпорация стала крупнейшим в России холдингом судостроения и судоремонта, объединив лучшие проектные и производственные силы.

«Несколько заводов корпорации, расположенных в Мурманской области, обеспечивают тысячи северян стабильной работой. Вы возвращаете в строй боевые корабли Северного флота, выполняете заказы для нефтегазовых компаний, работающих на арктическом шельфе, решаете сложные и ответственные задачи», – сказано в телеграмме.

Марина Ковтун от всей души пожелала Объединенной судостроительной корпорации процветания и успехов в развитии, а всем сотрудникам – здоровья и счастья.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
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