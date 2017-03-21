Заместитель губернатора Евгений Никора принял участие в работе VIII Международного форума «Экология»

«Вопросы обращения с отходами являются сегодня одними из наиболее острых экологических проблем как для Мурманской области, так и Российской Федерации в целом. Региональным правительством сформирована нормативная основа перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами», – сообщил в своем выступлении Евгений Никора.



В Мурманской области утверждена Концепция по оптимизации управления отходами потребления; принят Закон Мурманской области, определяющий полномочия органов государственной власти региона в сфере обращения с отходами производства и потребления; разработана и утверждена региональная госпрограмма «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», предусматривающая в своем составе мероприятия по оптимизации системы обращениями с ТКО, строительству современных полигонов, мусоросортировочных комплексов и мусороперегрузочных станций, ликвидации накопленного экологического ущерба, обусловленного размещением отходов производства и потребления на территории региона; утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе ТКО. Схемой определен оптимальный сценарий развития в Мурманской области системы обращения с ТКО, в основу которого положены два базовых критерия: минимизация количества объектов размещения отходов с учетов приоритетов государственной политики и соблюдение требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В рамках схемы территория региона поделена на две технологические зоны – Северную и Южную. В северной части в рамках заключенного между Мурманской областью и ЗАО «Управление отходами» концессионного соглашения уже в конце 2017 года будут созданы мусоросортировочный комплекс, полигон, три мусороперегрузочные станции. Открытие мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО запланировано на декабрь в рамках Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в России Года экологии. По аналогичному принципу планируется построение системы обращения с ТКО в южной части Мурманской области на основе концессионного или инвестиционного соглашения. В настоящее время Правительством Мурманской области ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.



Создание современной системы обращения с отходами в Северной зоне Мурманской области позволит окончательно завершить закрытие и рекультивацию пяти старых свалок (Мурманск, Североморск, Заозерск, Заполярный, поселок Видяево). В 2016 году выполнены инженерные изыскания для проектирования рекультивации самой крупной за Полярным кругом свалки, принимающей отходы от областного центра. В текущем году будут разработаны проекты рекультивации этой свалки, а также муниципальной свалки ТКО в ЗАТО Заозерск. До 2020 планируется разработка таких проектов еще для трех свалок ТКО. Наличие проектов рекультивации, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы, является одним из условий предоставления субсидий из федерального бюджета на их реализацию. Правительство Мурманской области планирует завершить процедуры по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в третьем квартале 2017 года и установить для него единый тариф на услугу по обращению с ТКО в четвертом квартале.



Евгений Никора в своем докладе отметил ряд вопросов, требующих особого внимания – это организация обращения с отходами в отдаленных труднодоступных малонаселенных пунктах, с которыми отсутствует автотранспортное сообщение; реализация в Арктической зоне РФ законодательных норм о расширенной ответственности производителя; принципы распределения средств федерального бюджета на финансирование работ по обращению с отходами, а также реализацию проектов очистки арктических территорий. Также была отмечена необходимость федеральной поддержки при реализации в Мурманской области проектов закрытия и рекультивации старых муниципальных свалок отходов, очистки территорий в целом. Евгений Никора отметил, что действующее законодательство в области обращения с отходами нуждается в изменениях, устанавливающих специальные требования к организации обращения с ТКО в Арктической зоне РФ с учетом специфических для субъектов Арктической зоны РФ особенностей и проблем.



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