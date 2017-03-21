Мурманский транспортный филиал "Норникеля" подвел итоги 2016 года

Увеличение - почти по каждому показателю. Сухогрузный флот компании перевез миллион тонн грузов с четвертью. Выполнил 67 рейсов в Дудинку и на 2 больше из нее, 11 прямых - в порты Европы. Основной объем - собственные грузы металлургического гиганта. Но, вместе с тем, высок спрос на услуги от сторонних организаций. Ожидается, что уже в конце марта состоится ввод в эксплуатацию второго причала МТФ. Инвестиции в реализацию этого проекта оценивают в 2,4 миллиарда рублей. Общая сумма, направленная компанией на модернизацию мурманского терминала, почти вдвое больше. Увеличение мощности позволит "Норникелю" после закрытия никелевого завода в Норильске обеспечить транспортировку в Мурманскую область всего файнштейна, производимого заполярным филиалом компании для дальнейшей переработки на площадке Кольской ГМК.

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