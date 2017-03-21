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21.03.2017 16:34

Состояние и перспективы развития рыбной отрасли и агропромышленного комплекса Мурманской области губернатор Марина Ковтун обсудила с министром рыбного и сельского хозяйства региона Андреем Ивановым

Состояние и перспективы развития рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Мурманской области стали основной темой рабочей встречи губернатора Марины Ковтун с министром рыбного и сельского хозяйства региона Андреем Ивановым.

Глава ведомства доложил губернатору, что региональный рыбохозяйственный комплекс находится в стабильном состоянии. Рыбаки Мурманской области занимают одно из лидирующих мест по вылову водных биоресурсов по России – около 15% общероссийского. В 2016 году общий вылов водных биоресурсов составил более 650 тыс. тонн. Также неплохо развивается товарное рыбоводство. С целью стимулирования рыбохозяйственного комплекса региона, повышения его конкурентоспособности осуществляется государственная финансовая поддержка предприятий отрасли – предоставление субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам береговым рыбоперерабатывающим предприятиям и рыбоводным организациям.

Ситуация в сельском хозяйстве, как отметил министр, также стабильна.

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