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21.03.2017 16:33

Строительство в Мурманске социальных домов будет продолжено

Наталия Бурдина.

Сегодня руководители города обсудили возможные проекты на 2017 с учетом конкретных адресов. Говорили и об итогах программы. За пять лет в Мурманске возведены 17 жилых зданий. В них переехали более 1800 человек. Расселены - свыше ста деревяшек. 57 - снесены. 22 - планируется демонтировать в этом году. Недавно введен в эксплуатацию еще один новый комплекс. Ключи от квартир на Генералова - Декабристов горожанам обещают вручить в первой декаде апреля. Сейчас проходит процедура сдачи-приемки жилья.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Одна программа уже завершена. Построено 4 дома. Это федеральная программа, которая завершена с опережением. До сентября 17 года 4 дома, которые насчитывают 108 квартир. При расселении этих квартир уже более 2 тысяч мурманчан получат бесплатное жилье. И программа на этом не заканчивается".
Финансирование муниципальной программы, а она предусматривает снос и расселение домов, признанных аварийными после января 2012 года, предусмотрено. Объем выделенных средств из городской казны - 230 миллионов рублей.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Город, понимая социальную значимость, разработал еще одну программу. В программе есть еще одна подпрограмма. Этот год для нас очень важен тем, что мы заканчиваем финансирование региональное и федеральное, то есть, мы понимаем, что основная финансовая нагрузка будет лежать на муниципалитете. Но эта нагрузка для нас подъемная, просчитанная".


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