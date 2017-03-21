В Мурманской области пройдет региональный экологический форум «Живи, лес! Цвети, Земля!»

II региональный экологический форум «Живи, лес! Цвети, Земля!» состоится в Полярном 25 марта. Он проводится в рамках Плана основных мероприятий по проведению в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в 2017 году. Форум организован по инициативе детского общественного объединения – школьного лесничества «НордРост» школы №1 им. М.А. Погодина города Полярный.



Запланировано торжественное открытие форума, представление (визитная карточка) школьных лесничеств и экологических объединений своей природоохранной и исследовательской деятельности, деловая игра «Экологический марафон».



В форуме примет участие делегация школьников (8-10 классы) и представителей лесного хозяйства Рязанской области. Ребята представят школьные лесничества Шиловского и Касимовского районов Рязанской области.



От Мурманской области в работе форума примут участие команды школьников из Полярного, Мурманска, Верхнетуломского. Также на мероприятиях форума побывают студенты и педагоги Мурманского арктического государственного университета.



Торжественное открытие форума состоится 25 марта в 11.00 (г. Полярный, ул. Котельникова, дом 6).





/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /