Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.03.2017 17:40

Сотрудники УФСИН России по Мурманской области приняли участие в операции «Розыск»

Завершены мероприятия межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», в которой участвовали сотрудники отделения розыска регионального УФСИН.
Данное мероприятие направлено на розыск и установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, совершивших побеги из мест лишения свободы и уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также – розыск граждан, пропавших без вести. Кроме того, розыску подлежали лица, не прибывшие в региональный УФСИН для получения предписания на самостоятельное следование в колонию-поселение, а также уклоняющиеся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.  
Наряду с сотрудниками отделения розыска УФСИН в операции были задействованы сотрудники оперативных отделов колоний и следственных изоляторов области, инспектора уголовно-исполнительной инспекции и бойцы отдела специального назначения.
В результате проведения операции «Розыск» было проверено 113 адресов на предмет возможного нахождения в них разыскиваемых лиц, установлено и задержано 10 человек. Из них 8 осужденных  – скрылись от контроля уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, один нарушитель не прибыл за предписанием для самостоятельного следования в колонию-поселение, один находился в розыске за подразделениями регионального УМВД.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.28
Евро = 61.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.