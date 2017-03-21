Сотрудники УФСИН России по Мурманской области приняли участие в операции «Розыск»

Завершены мероприятия межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», в которой участвовали сотрудники отделения розыска регионального УФСИН.

Данное мероприятие направлено на розыск и установление местонахождения лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия, суда, совершивших побеги из мест лишения свободы и уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы, а также – розыск граждан, пропавших без вести. Кроме того, розыску подлежали лица, не прибывшие в региональный УФСИН для получения предписания на самостоятельное следование в колонию-поселение, а также уклоняющиеся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Наряду с сотрудниками отделения розыска УФСИН в операции были задействованы сотрудники оперативных отделов колоний и следственных изоляторов области, инспектора уголовно-исполнительной инспекции и бойцы отдела специального назначения.

В результате проведения операции «Розыск» было проверено 113 адресов на предмет возможного нахождения в них разыскиваемых лиц, установлено и задержано 10 человек. Из них 8 осужденных – скрылись от контроля уголовно-исполнительной инспекции УФСИН, один нарушитель не прибыл за предписанием для самостоятельного следования в колонию-поселение, один находился в розыске за подразделениями регионального УМВД.



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/





