Заседание Мурманского Телевизионного Клуба в краеведческом музее

26 марта в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится заседание Мурманского Телевизионного Клуба, посвященное биатлонисту Валерию Викторовичу Кириенко, который родился в Мурманске.



Организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают к просмотру документальный фильм «Олимпиец», снятый в 2001 году.



Герой киноленты – Валерий Викторович Кириенко, заслуженный мастер спорта, неоднократный участник Олимпийских игр, серебряный призер зимних Олимпиад. Его имя вошло в историю заполярного биатлона, но постепенно люди стали забывать о блестящих победах своего земляка.



В фильме будет рассказано не только о спортивной карьере В. В. Кириенко, но и его жизни после ухода из большого спорта. Об этом может рассказать только сам спортсмен.



Также на мероприятии будут освящены страницы истории мурманского биатлона, который неразрывно связан с историей российского и мирового спорта.



Вход свободный.





/Мурманский областной краеведческий музей/



