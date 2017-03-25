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25.03.2017 16:00

Заседание Мурманского Телевизионного Клуба в краеведческом музее

26 марта в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится заседание Мурманского Телевизионного Клуба, посвященное биатлонисту Валерию Викторовичу Кириенко, который родился в Мурманске.  

Организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают к просмотру документальный фильм «Олимпиец», снятый в 2001 году.

Герой киноленты – Валерий Викторович Кириенко, заслуженный мастер спорта, неоднократный участник Олимпийских игр, серебряный призер зимних Олимпиад. Его имя вошло в историю заполярного биатлона, но постепенно люди стали забывать о блестящих победах своего земляка.

В фильме будет рассказано не только о спортивной карьере В. В. Кириенко, но и его жизни после ухода из большого спорта. Об этом может рассказать только сам спортсмен.

Также на мероприятии будут освящены страницы истории мурманского биатлона, который неразрывно связан с историей российского и мирового спорта.

Вход свободный.


/Мурманский областной краеведческий музей/
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