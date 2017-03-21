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21.03.2017 14:20

«Юкигассен: для тех, кто знает толк в снеге» – под таким девизом в Кировске пройдут заключительные игры IV Кубка Мурманской области

25 и 26 марта на территории лыжного комплекса «Горняк», близ санатория «Тирвас», соберутся самые ярые ценители снежных битв.

Четвертый этап регионального Кубка пройдет 25 марта. К участию в снежных баталиях приглашается молодежь Кировска и Апатитов. Заявки на участие подаются по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru.

26 марта состоятся финальные игры сезона, где лучшие команды со всех четырех отборочных этапов сразятся за звание сильнейшей. На стадионе игроков и зрителей ждет розыгрыш призов, катание на собачьих упряжках, хибинская кухня.

Вечером 25 марта в «Йети-баре» пройдет Юки-пати (ул. Кондрикова, 19, начало в 20.00). В программе снежной вечеринки – огненное шоу, выступление рок-коллективов «Почтовая служба Бангкока» и «Другие», конкурсы.

Планируется, что в играх заключительного этапа в качестве судей примут участие и представители Федерации юкигассен Финляндии – добрые друзья областного кубка.

Команда-победитель Кубка Мурманской области отправится на чемпионат Европы по юкигассен, который пройдет 31 марта-2 апреля в финском Кемиярви.

Игры Кубка Мурманской области проводятся по правилам международного альянса юкигассен. В состав команды входит от 8 до 10 человек, среди которых – капитан, нападающие, защитники и запасные игроки. Каждая команда должна иметь название. Приветствуется и наличие собственного флага, единой формы, отличительных командных знаков.

Напомним, старт традиционному Кубку Мурманской области по юкигассен был дан в Мурманске: 11 и 12 февраля там состоялись первые игры областных соревнований. 5 марта в Мончегорске прошел второй этап Кубка, 11 марта снежки лепили уже в Кандалакше.

Мероприятие поддерживается Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса проектов и программ молодежных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год.

Подробная информация по телефону организаторов кубка: + 7-953-752-99-96.


/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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