Мурманчане достойно представили Заполярье на Всероссийском фестивале "РобоФест"

Анастасия Ярославская.

Пятерка в кубе. Команда юных роботехников "Пятерочка" из мурманской школы №5 вернулась из Москвы с 5-м местом. На Всероссийском фестивале "РобоФест" они представляли регион. Тема нынешних состязаний "ИКаР" - "Инженерные кадры России" - "Мобильный комплекс. В помощь фермеру". 30 команд со всей страны отстаивали свое видение - как лучше развивать сельское хозяйство. Наши ребята привезли в столицу мини-цех по производству пельменей. На зубок их, конечно, не попробовать, но жюри впечатлила продуманность линии и ее функциональность. Итог - максимальное количество баллов. И попадание в первую десятку. Могло быть лучше - немного не уложились по времени.

Ученик 5 класса школы №5 (г. Мурманск) Даниил Пожидаев: "Думал с ребятами, что мы займем призовое место - не получилось, надеемся, что в следующий раз у нас получится".

Учитель информатики школы №5 (г .Мурманск) Денис Бауман: "Первый блин получился не комом. Мы сражались с такими китами как технопарки из Белгорода, из Новосибирска - там очень много городов России и регионов - мы сделали максимально, у нас был максимальный результат - почти максимум - единственное - не так быстро было".

В любом случае ребята себя показали, других посмотрели, а что-то и подсмотрели. Впечатлило, как конкуренты наладили производство условных булочек. Идею хотят взять в оборот и усовершенствовать. Только выпекать собираются пластиковые кексы. Словом, дорожка к большим состязаниям мурманчанами протоптана - планов много, желание создавать что-то необычное есть.

Директор школы №5 (г. Мурманск) Ирина Ускова: "В этом году на соревнованиях присутствовала делегация правительства во главе с заместителем председателя Ольгой Голодец, которая сказала, что если бы все эти проекты были внедрены в жизнь, мы стали жить однозначно лучше. И какие бы ни были проекты - взрослые, детские, для меня как для руководителя данной школы, их проект самый лучший и мы уже строим планы на будущие проекты".