В гости к мурманским школьникам придут артисты областного драматического театра

22 марта в 10.30 в мурманской средней общеобразовательной школе № 18 (ул. Чумбарова-Лучинского, 3б) пройдет тематическая беседа «Театральные профессии».



В гости к школьникам приедут работники Мурманского областного драматического театра. Они расскажут об особенностях театральных профессий, таких как администратор, художник-декоратор, реквизитор, художник по свету и звукорежиссер.



Тематическая беседа пройдет в рамках «Недели театра в школе» – совместного мероприятия Мурманского областного драматического театра и мурманской школы № 18, приуроченного к Международному дню театра.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /