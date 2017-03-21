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21.03.2017 14:10

В гости к мурманским школьникам придут артисты областного драматического театра

22 марта в 10.30 в мурманской средней общеобразовательной школе № 18 (ул. Чумбарова-Лучинского, 3б) пройдет тематическая беседа «Театральные профессии».

В гости к школьникам приедут работники Мурманского областного драматического театра. Они расскажут об особенностях театральных профессий, таких как администратор, художник-декоратор, реквизитор, художник по свету и звукорежиссер.

Тематическая беседа пройдет в рамках «Недели театра в школе» – совместного мероприятия Мурманского областного драматического театра и мурманской школы № 18, приуроченного к Международному дню театра.


/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
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