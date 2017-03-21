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21.03.2017 13:42

В Мурманской области направлено в суд уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка при пожаре

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Кандалакши Мурманской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 30 декабря 2016 года около 12 часов жительница города Кандалакши, являющаяся матерью трех малолетних детей: 2011, 2014 и 2015 годов рождения, оставила их под присмотром своего знакомого, находившегося в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, а сама покинула квартиру.
Мужчина, находясь вместе с малолетними в квартире, не предвидя наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности, должен был и мог предвидеть эти последствия, положил тлеющее табачное изделие в пустую пачку из-под сигарет, которую положил на диван, после чего пошел спать в другую комнату квартиры.    
В результате небрежных преступных действий обвиняемого, 1989 года рождения, в квартире возник пожар, в результате которого малолетний, 2015 года рождения, получил острое отравление окисью углерода, которое повлекло наступление смерти. Двоих малолетних, 2011 и 2014 годов рождения, удалось вывести из квартиры, объятой огнем.
На стадии следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном он признал в полном объеме.
Для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления, следователем регионального СК внесено представление в местный отдел полиции с требованием принять дополнительные профилактические меры для своевременного выявления и устранения обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд  для рассмотрения по существу.

СУ СК РФ по Мурманской области 
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