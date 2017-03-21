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21.03.2017 14:05

В Кольском районе прошел слет отрядов «Юный помощник полиции»

В рамках празднования 90-летия Кольского района 17 марта 2017 года в 12.00 на базе МОУ ДОД Кольский районный Дом детского творчества состоялся районный слет отрядов «Юный помощник полиции» Кольского района.
Слет проводился в целях профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних и осуществления межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики.
В Слете приняли участия команды обучающихся 7-9 классов из четырех общеобразовательных учреждений  Кольского района.
Команды показали теоретические знания уголовного, административного и семейного законодательства, правил дорожного движения, продемонстрировали практические навыки по строевой и физической подготовке.

По итогам 5 конкурсов:

- 1 место присуждено команде МОУ Пушновской СОШ,
- 2 место – команде МОУ Зверосовхозской СОШ,
- 3 место – команде МОУ Мурмашинской СОШ № 1.

Команде Кольской ОСОШ вручен диплом за участие в мероприятии.

Выражаем благодарность всем участникам и желаем дальнейших успехов!

/Управление образования администрации Кольского района/
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