В Кольском районе прошел слет отрядов «Юный помощник полиции»

В рамках празднования 90-летия Кольского района 17 марта 2017 года в 12.00 на базе МОУ ДОД Кольский районный Дом детского творчества состоялся районный слет отрядов «Юный помощник полиции» Кольского района.

Слет проводился в целях профилактики безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних и осуществления межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики.

В Слете приняли участия команды обучающихся 7-9 классов из четырех общеобразовательных учреждений Кольского района.

Команды показали теоретические знания уголовного, административного и семейного законодательства, правил дорожного движения, продемонстрировали практические навыки по строевой и физической подготовке.



По итогам 5 конкурсов:



- 1 место присуждено команде МОУ Пушновской СОШ,

- 2 место – команде МОУ Зверосовхозской СОШ,

- 3 место – команде МОУ Мурмашинской СОШ № 1.



Команде Кольской ОСОШ вручен диплом за участие в мероприятии.



Выражаем благодарность всем участникам и желаем дальнейших успехов!



/Управление образования администрации Кольского района/