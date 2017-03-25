Праздник Севера и традиционный День оленевода состоятся в Ловозере

В течение двух дней – 25 и 26 марта – в селе Ловозеро будет проходить традиционный районный Праздник Севера и День оленевода.

Торжественное открытие праздника и ярмарки «Город мастеров» состоится 25 марта в 12.00 на стадионе села. Запланированы турнир по зимнему футболу и товарищеская встреча по хоккею. В12.30 начнутся соревнования по национальным видам спорта, лыжным гонкам, гонки на оленьих упряжках на дистанции 3200 м (мужчины, женщины), на дистанции 1600 м (юноши – упряжка). В15.00 состоится награждение победителей лыжных гонок, соревнований по национальным видам спорта (за исключением гонок на оленьих упряжках) на концертной площадке стадиона, победителей зимнего футбола и хоккея.

26 марта в 10.00 начнутся гонки на оленьих упряжках (стадион с. Ловозеро), в 11.00 – показательные выступления мотоклуба «СКИФ». В 15.30 запланирована церемония награждения победителей соревнований на оленьих и собачьих упряжках.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /