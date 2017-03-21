Елена Белкина.

Сегодня накануне большой международной конференции по рыболовству в Арктике, в Мурманске открылся российско-норвежский семинар по развитию судостроения. Его организовали торгово-промышленные палаты двух стран. Потенциальным партнерам представлены новые природосберегающие технологии в сфере судоходства, морского промысла, энергетики и транспорта. А так же маркетинговые программы, направленные на развитие рыбной промышленности. В рамках семинара также запланированы встречи с заполярными рыбаками и судовладельцами.

Генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске Уле Андреас Линдеман: "Эта промышленность интересная, сложная, там работаем глобально, развиваемся локально и поэтому сотрудничество с Россией это нужно, интересно, перспективно для нас. Думаю только в тесном сотрудничестве можно достичь этих важных результатов".

Норвежская морская промышленность одна из мировых лидеров. Соседям по Баренцеву морю есть что предложить российским рыбакам. Тем более, что в нашей стране началась масштабная модернизация флота, а с Мурманской областью у северных регионов королевства давние прочные связи. Объем работ огромный. Наши рыболовецкие компании уже подали предварительные заявки на строительство судов до 2030 года. Программа импортозамещения, конечно, заработает, но не сразу.

И.о. генерального директора НО "Союз рыбопромышленников Севера" Николай Демьяненко: "На первом этапе учитывая, что факт, что у нас практически нет нормального промыслового оборудования в России, оно пока не производится, они будут являться основными поставщиками, поэтому у них большой интерес. Но и собственно для нас время набираться опыта, выбирать, продолжать работу".





