Чипирование, маркировка, точнейший контроль времени. Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов "Кубок Анны Богалий Skimir" снова в Мурманске

Андрей Зайцев.

Всероссийские открытые соревнования среди юных биатлонистов "Кубок Анны Богалий Skimir" снова в Мурманске. Уже во второй раз. Но теперь - это не региональный этап, а финал сильнейших спортсменов страны в возрасте от 10 до 17 лет. Открытие и первые старты - индивидуальная гонка - уже завтра. Кубок детско-юношеский - организация взрослая. Турнир проходит в полном соответствии с мировыми требованиями в части технического контроля и судейства. Чипирование, маркировка, точнейший контроль времени и прочие тонкости в определении победителя. Всё это в конечном итоге помогает растить завтрашних чемпионов.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Развитие биатлона, прежде всего развитие детского спорта, даёт нам надежду на то, что всё-таки у нас будут свои, которые будут постоянно побеждать на всех соревнованиях. И в этом отношении мы должны сказать спасибо нашей чемпионке Анне Богалий".

Анна Богалий - двукратная олимпийская чемпионка - год назад, когда готовили мурманский этап Кубка, говорила, что за организацию в Мурманске не переживает. Теперь в Долине Уюта выступят сильнейшие команды более, чем из 20 регионов России и юные биатлонисты Белоруссии. В этом году у турнира появился свой талисман - лисёнок. В разных дисциплинах он достанет лучшей шестерке и тренеру чемпиона. Но для всех команда организаторов обещает просто просто незабываемую встречу.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий: "Привезёт сюда Бьорндалена и Домрачеву. У нас ребята пробудут недолго, помогут нам в церемонии награждения абсолютных чемпионов, после масстарта у нас будут подведены итоги, вручены символичные кубки, прямо хрустальные кубки настоящие".