Выбирая будущее. Во втором мурманском лицее День открытых дверей

Любовь Дубова.

В небольшой аудитории - школьники, желающие учиться в профильном классе. С 2010 года учреждение набирает кадетов. Их курирует управление Следственного комитета по Мурманской области. Кроме общеобразовательных предметов северяне углубленно изучают социально-гуманитарные дисциплины (правоведение, обществознание, историю). А также проходят спецкурс - "Введение в специальность Следственное дело". Ребята знакомятся с законодательством, которое регулирует работу следственных органов. В этом году состоится уже восьмой набор в десятый кадетский класс имени Александра Невского.

Представитель СУ СК России по Мурманской области, подполковник юстиции Владимир Казаков: "Выпускники этого кадетского класса по направлениям Следственного комитета поступили в различные лучшие вузы страны. Несколько выпускников в прошлом году уже закончили и прибыли к нам для прохождения службы для трудоустройства".

С 28 по 31 марта в Ставрополе пройдет второй Всероссийский слет кадетов Следственного комитета России. В нем примут участие школьники из десяти городов - отличники учебы и победители олимпиад. Помимо экскурсий и лекций в программе - командные эстафеты, соревнования по стрельбе и интеллектуально-правовой квест. Мурманскую область на слете представят ученики второго лицея Никита Воропаев и Евгений Плескачёв.

Ученик кадетского класса им. А. Невского лицея № 2 г. Мурманска Никита Воропаев: "Я с детства интересовался деятельностью правоохранительных органов. У меня отец на тот момент в милиции работал, то есть мне всегда было интересно посмотреть фильмы о работе следователей, почитать книги об этом. Когда я окончил 9 класс, и настало время определяться с выбором, я узнал об этом кадетском классе и сразу решил, что поступлю сюда".

Ученик кадетского класса им. А. Невского лицея № 2 г. Мурманска Евгений Плескачев: "Я хотел бы стать следователем, потому что эта работа хоть и сложная, но она требует большого кругозора. Требует глубоких знаний во всех сферах, касающихся истории, обществознания, биологии, химии, точных наук, специальных. Эта работа хоть и требует много времени, но я к этому готов и мне это интересно".





