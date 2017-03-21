Образовательные учреждения Мурманской области получат гранты на реализацию инновационных проектов

Состоялось заседание Совета по инновационной деятельности в системе образования Мурманской области. Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко определила актуальные направления развития инноваций в системе образования региона и отметила значимость развития естественнонаучного и инженерно-технического образования с учетом основных направлений социально-экономического развития региона.



На заседании были подведены итоги конкурса на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области в 2017 году. Конкурс проводился в целях создания условий для реализации инновационных проектов и программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы общего образования Мурманской области. В пяти номинациях конкурса приняли участие 53 образовательные организации из тринадцати муниципальных образований региона.



Гранты на реализацию своих проектов получат:



в номинации «Консультационные центры» гранты по 250 тыс. рублей получат дошкольные образовательные учреждения № 131 и 139 города Мурманска, оленегорский детский сад «Теремок» и детский сад № п. Тулома. Это проекты, направленные на развитие консультационных центров, предоставляющих родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь.



в номинации «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения» гранты по 500 тыс. рублей получат гимназии № 8 и № 2 города Мурманска, Мурманский международный лицей, школа № 22 им. Б.Ф. Сафонова г. Заполярный, школа № 7 г. Кировска и школа № 2 ЗАТО Александровск г. Полярный. Проекты направлены на развитие и создание школьных информационно-библиотечных центров с возможностью предоставления доступа к электронным изданиям, электронным и информационным образовательным ресурсам, в том числе в сети Интернет, организации проектно-исследовательской и коллективной метапредметной деятельности, формирование пространственно обособленных зон.



в номинации «Система управления качеством образования в школе» гранты по 250 тыс. рублей получат гимназия № 1 ЗАТО г. Североморска и мурманская гимназия № 3. Проекты направлены на формирование общеобразовательными организациями внутренней системы оценки качества образования, новых подходов к оценке образовательных достижений обучающихся, управление, ориентированное на результаты.



в номинации «Реализация инновационных программ воспитания обучающихся» гранты по 300 тыс. рублей получат школа №5 имени А.И. Деревянчука г. Кандалакши, школа №11 н.п. Зареченск, школа № 21 г. Оленегорска. Проекты направлены на формирование правовой культуры и антикоррупционного сознания, основ здорового образа жизни и профилактику вредных привычек, развитие трудового воспитания и профориентации.



в номинации «Инновации в школьном технологическом образовании» гранты по 1 млн рублей получат школы № 2 и № 10 г. Кандалакши и мурманская гимназия № 1. Проекты направлены на создание условий для реализации программ профильного обучения естественнонаучного, физико-математического и информационно-технологического профилей, развитие проектной, учебно-исследовательской деятельности, профессиональную ориентацию обучающихся на инженерные профессии.





/ Министерство образования и науки Мурманской области /