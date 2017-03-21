Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.03.2017 12:48

Спортсмены из Мончегорска и Петрозаводска - абсолютные чемпионы 83 Праздника Севера по горнолыжному спорту

В Кировске на снежных трассах комплекса «Большой Вудъявр» завершился второй этап соревнований по горнолыжному спорту 83-го традиционного Праздника Севера. 

В мужском супергиганте золотую медаль завоевал апатитчанин Олег Власов. Серебряным призёром стал хозяин снежных трасс Демьян Чистов. Бронзовым – мончегорец Кирилл Пушкарёв.
У женщин на высшую ступень пьедестала почёта поднялась Нина Кузнецова из Мончегорска. На вторую – Александра Болдина из Петрозаводска. На третью подруга Кузнецовой по команде Мария Крайковская.
В суперкомбинации у мужчин победу одержал Олег Власов. «Серебро» и «бронза» достались представителям города металлургов Илье Рагуеву и Кириллу Пушкарёву.
У прекрасного пола первенствовала Нина Кузнецова. Второе и третье места заняли Болдина Александра и Крайковская Мария.
По результатам четырех дисциплин абсолютными чемпионами Полярной Олимпиады стали мончегорец Илья Рагуев и петрозаводчанка Александра Болдина, сообщает пресс-служба областного спорткомитета.
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.28
Евро = 61.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.