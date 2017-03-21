В Мурманске состоится региональная научно-практическая конференция «Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека»

22 марта в 12.00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2) начнется региональная межведомственная научно-практическая конференция «Современное чтение детей и подростков – путь к человеку, путь человека».

В конференции примут участие руководители и специалисты муниципальных библиотек, работающих с детьми и юношеством, методисты муниципальных методических служб, специалисты общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций Мурманской области.

На конференции будут обсуждаться проблемные вопросы развития интереса к книге, чтению, а также наработанные практики, формы и методы.

Организаторы конференции – Министерство образования и науки Мурманской области и Комитет по культуре и искусству Мурманской области.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /