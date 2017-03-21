В театре кукол Мурманска перед спектаклем «Секрет планеты Тарий» провели мастер-класс по сборке уникального конструктора «Фанкластик»!

В минувшее воскресенье (19 марта), перед спектаклем «Секрет планеты Тарий» гости Мурманского областного театра кукол познакомились с уникальным конструктором «Фанкластик»! Роботы, инопланетяне, деревья… На мастер-классе юные зрители научились собирать из элементов целые города!

Фанкластик – первый в России модульный пластиковый конструктор, созданный по оригинальной̆ технологии пространственной̆ сборки элементов.

Детский конструктор фанкластик обладает поистине безграничными возможностями, превращая сборку моделей в творческий процесс, развивает воображение ребенка, совершенствует навыки моторики и может использоваться в процессе обучения.

Он не ограничивает фантазии ребенка, позволяя соединения деталей в самых различных вариантах, в результате чего получаются уникальные модели неповторимого дизайна.

Мурманский областной театр кукол