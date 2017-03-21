Обладателем Гран-при фестиваля «Театральные подмостки» стал драматический театр «Светоч» из города Полярные Зори

Во Дворце культуры города Полярные Зори состоялся областной фестиваль молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки», организатором которого выступил Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В этом году в фестивале приняли участие 10 театральных коллективов культурно-досуговых учреждений из городов Кировск, Полярный, Гаджиево, Полярные Зори, Мончегорск, Апатиты, Кандалакша и Североморск – всего более 170 самодеятельных артистов.

Творческие делегации представили на суд жюри спектакли всех жанров в номинациях «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучшее музыкальное оформление спектакля», «Лучшие костюмы», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль» и «Лучший актёрский ансамбль».

Зрители увидели комедии, водевили, мелодрамы, сказки для взрослых и детей, мюзиклы и литературно-драматические композиции.

Члены жюри оценивали художественную значимость драматургического материала, целостность, актерское мастерство, воплощенное в образы персонажей, сценичность, режиссерскую разработку драматургического материала и соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.

Звание победителя и обладателя Гран-при фестиваля присудили драматическому театру «Светоч» Дворца культуры город Полярные Зори за спектакль «Любовь к трем апельсинам».

Дипломом I степени награжден народный самодеятельный коллектив театр «Проснись и пой» Кировского городского Дворца культуры за спектакль «Генералы в юбках», дипломом II степени и дипломом в номинации «Лучшая сценография» – народный театр «Кураж» Кировского городского Дворца культуры за спектакль «Кентервильское привидение», а дипломом III степени – народный самодеятельный коллектив театр «Диалог» Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К. за спектакль «Беда от нежного сердца».

Диплом в номинации «Лучшая режиссура» был вручен Светлане Пархоменко за спектакль «Любовь к трем апельсинам» в исполнении драматического театра «Светоч», а дипломом в номинации «Лучшие костюмы» была отмечена Варвара Пузанова за спектакль «Генералы в юбках» в исполнении народного самодеятельного коллектива театра «Проснись и пой».

Диплом за «Лучшее музыкальное оформление спектакля» вручили драматическому театру «Светоч» за спектакль «Любовь к трем апельсинам».

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» победила Галина Плетнева, исполнительница роли Смеральдины в спектакле «Любовь к трем апельсинам» драматического театра «Светоч», а обладательницей диплома в номинации «Лучшая женская роль» стала Регина Пономаренко, исполнительница роли Президента Комитета, президента суда в спектакле «Генералы в юбках» народного самодеятельного коллектива театра «Проснись и пой».

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» победителем стал Александр Зайцев, исполнитель роли Люсьена Ля Фиселля – слуги в спектакле «Генералы в юбках» народного самодеятельного коллектива театра «Проснись и пой», а в номинации «Лучшая мужская роль» – Виталий Мотов, исполнитель роли Сэра Джона Кентервиля – призрака в спектакле «Кентервильское привидение» народного театра «Кураж».

«Лучшим актерским ансамблем» признан драматический театр «Светоч». Приз зрительских симпатий получил спектакль «Кентервильское привидение» в исполнении народного театра «Кураж».

Обладателем диплома «За интеллектуально-ироничное прочтение роли» стал Михаил Грибанов, исполнитель роли Психотерапевта в спектакле «Я нравлюсь себе такой» народного самодеятельного коллектива театра «Поиск» североморского Дворца культуры «Строитель».

«Надеждой «Театральных подмостков» признали Екатерину Котликову, исполнительницу роли Катеньки в спектакле «Беда от нежного сердца» народного самодеятельного коллектива театра «Диалог».

Кроме того, специальных дипломов были удостоены участники областного фестиваля: драматический театр «Апельсин» из Центра творчества и досуга г. Гаджиево за спектакль «Пересадка», театр эстрады «Шок» кандалакшского Дворца культуры «Металлург» за спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца», театр «Поиск» за спектакль «Я нравлюсь себе такой», театр «Вдохновение» Мончегорского городского центра культуры за спектакль «Современные люди», драматический театр «Мотес» из Централизованной клубной системы г. Полярного за спектакль «Королевская корова» и театр «Антреприза» Городского Дворца культуры г. Полярные Зори за спектакль «Последняя попытка».

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /