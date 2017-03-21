Ансамбль эстрадного танца «Форсаж» успешно представил Мурманскую область на международном конкурсе «Народные истоки»

В Сочи завершился международный конкурс национальных культур и фольклора «Народные истоки». Более 50 коллективов со всей России, а также Абхазии и Казахстана продемонстрировали свое творчество в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Фольклор».

Мурманскую область на конкурсе представил народный самодеятельный коллектив ансамбль эстрадного танца «Форсаж» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Всего коллектив представил на суд жюри семь номеров. В номинации «Детский танец» мурманский коллектив был удостоен диплома лауреата II степени за танцы «Солнечное настроение» и «Кусочек неба». В номинации «Эстрадный танец, соло» диплом лауреата II степени был присвоен Анне Коноваловой за номер «Колыбельная для ангела».

В номинации «Стилизация» ансамбль «Форсаж» был награжден дипломом лауреата III степени за хореографические композиции «Ленточка в косе» и «Варенька», а в номинации «Эстрадный танец, ансамбль» – дипломом лауреата III степени за танцевальные номера «Племя солнца» и «Импульсы времен».

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /