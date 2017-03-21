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21.03.2017 11:05

В главном горном массиве Кольского полуострова сохраняется высокая степень лавинной опасности

В главном горном массиве Кольского полуострова сохраняется высокая степень лавинной опасности (4 балла из 5 по Европейской шкале лавинной опасности). Это значит, что возможно обрушение при незначительной дополнительной нагрузке. Всего, по данным отдела лавинной безопасности АО «Апатит», с начала периода произошло 128 сходов лавин, из них  произведены принудительно – 45.

Сегодня, 21 марта 2017 года,  работы по принудительному спуску лавин, путём подрыва взрывчатых веществ, запланированы на промплощадке АО «Апатит» с 12 до 18 часов.  
При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).
Напоминаем, что с целью обеспечения безопасности недопустимо нахождение людей и транспортных средств в опасной зоне проведения работ, в том числе на открытой местности участков основной и объездной автомобильных дорог. Родителям необходимо обеспечить контроль места нахождения несовершеннолетних детей!
Также обращаемся ко всем северянам и гостям Заполярного края, в настоящее время воздержаться от выхода в горы с учетом сложившихся неблагоприятных погодных условий.
Организуйте активный отдых только на оборудованных (подготовленных) склонах, не выходите за границы подготовленных трасс горнолыжных комплексов! Не катайтесь в условиях плохой видимости, при неблагоприятных погодных условиях!
Оперативный дежурный Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России 8 (815-31) 5-88-95

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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