Пенсионный фонд России: использовать средства материнского капитала можно на реабилитацию ребенка-инвалида

Пенсионный фонд России напоминает, что с 1 января 2016 года стало возможно направить средства материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и оплату услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Использовать средства материнского капитала на реабилитацию ребенка-инвалида можно в любое время и на любого из детей после возникновения права на получение сертификата.

Для использования средств материнского капитала родителям или усыновителям ребенка-инвалида необходимо обратиться в орган медико-социальной экспертизы (МСЭ) с заявлением о предоставлении индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), содержащей сведения о товарах и услугах из соответствующего перечня, который можно найти на сайте фонда в разделе «Жизненные ситуации».

После того как орган МСЭ внесет в программу реабилитации ребенка сведения о необходимом товаре или услуге, семья может их приобрести, сохраняя все платежные документы (товарные и кассовые чеки, договоры купли-продажи, об оказании услуг и т.д.). Когда товар будет приобретен, нужно обратиться в орган соцзащиты для проверки наличия и соответствия товара, по результатам которой составляется акт.

Далее семья может подавать в территориальный орган ПФР (или через МФЦ) заявление на распоряжение средствами материнского капитала на нужды детей-инвалидов, приложив к нему ИПРА ребенка, действительную на день приобретения товаров и услуг, все документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и услуг, а также акт проверки, составленный органом соцзащиты. Вместе с этим необходимо предоставить реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации, куда впоследствии будут перечислены деньги.

Срок перечисления средств материнского капитала Пенсионным фондом – не более месяца и десяти рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.



/ Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области /