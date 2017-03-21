В Оленегорске в рамках международного Праздника Севера состоялись соревнования конькобежцев

В Оленегорске в рамках 83-го международного Праздника Севера состоялись соревнования конькобежцев. На ледовый корт спортшколы «Олимп» вышло около сотни спортсменов из городов Мурманской области, Петрозаводска, Сортавалы, Коломны, а также из Норвегии. Конькобежцы разыграли медали Полярной олимпиады на различных дистанциях, а также в командных женско-мужских эстафетах.

Кульминацией соревнований должен был стать 40-километровый марафон, но из-за оттепели дистанцию сократили. У мужчин на 20-километровой дистанции первым пересек финишную черту оленегорец Дмитрий Зыкин. Вторым финишировал его отец Сергей Зыкин. Третьим – мурманчанин Валерий Савельев. У женщин на 10-километровке первой стала жительница Оленегорска Виктория Проскурина, серебряным призёром стала мончегорка Екатерина Абрамова, бронзовым – оленегорка Дарья Игумнова.

/ Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области /