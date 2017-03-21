Мурманский областной художественный музей приглашает на выставку юных апатитских художников

22 марта в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13, I этаж, холл) начнет работу выставка «Бестиарий. Славянская и западная средневековая мифология» Детской галереи города Апатиты.

Детская галерея – масштабный художественно-образовательный проект, действующий в Апатитах с 2008 года.

«Бестиарий» – новый экспозиционный проект галереи, цель которого – познакомить детей с мифическими животными, их символикой, внешним образом, тайным значением.

Название проект получил от средневековых сборников иллюстрированных зоологических статей, называемых Бестиариями (от лат. bestia, «зверь»), в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах, главным образом с аллегорическими и нравоучительными целями.

В славянской мифологии чаще всего встречаются образы двух крылатых существ: Сирина и Алконоста. Легенды об этих чудо-птицах и вдохновили маленьких художников.

В экспозиции будет представлено около 20 детских работ, представляющих собой собирательный образ райской вещей птицы – сказочного существа, наделенного даром пророчества и являющегося символом доброй вести.

Выставка будет работать до 23 апреля.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /