Полицейские кинологи рассказали о работе четвероногих стражей правопорядка мурманским школьникам

Встреча полицейских кинологов и их четвероногих напарников с учениками 11 класса лицея № 2 г. Мурманска прошла на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области в рамках Дня открытых дверей.

Сотрудники кинологической службы УМВД России по Мурманской области вместе с коллегами из Мурманского линейного отдела на транспорте продемонстрировали школьникам дрессуру служебных собак.

Бельгийская овчарка Атака – специалист по поиску взрывчатых веществ. Четвероногая сотрудница полиции совместно со своим напарником работает в МЛО на транспорте, и ее основная задача – не допустить запрещенные вещества в проезда или самолеты. Атака без труда обнаружила имитатор взрывчатки, заложенный в автомобиле.

Немецкая овчарка Офелия показала себя специалистом по следовому запаху. Одна из учениц дала кинологам свою варежку, чтобы полицейская собака по запаху определила ее владелицу. Офелия, запомнив запах рукавички, без труда нашла школьницу среди стоящих в ряду одноклассников и обозначила ее своему напарнику. Именно такая следовая работа полицейских собак помогает сотрудникам полиции раскрывать преступления.

Мастер-класс по поиску наркотиков показал полицейский пес по кличке Цезарь. Как рассказал кинолог из Мурманского ЛО на транспорте, Цезарь ищет наркотики в вещах пассажиров, и обмануть чуткий нос собаки очень сложно. Ребята смогли убедиться в этом на практике. Сначала «наркотическую» закладку подложили в карман одному из присутствующих на мероприятии. Цезарь почувствовал подозрительного человека и обозначил его своему напарнику. Когда кинологи спрятали имитатор наркотика в один из рюкзаков школьников и вместе с другими вещами разложили прямо на снегу, четвероногий полицейский также без труда обнаружил подозрительный рюкзак.

В завершение кинологи показали, как полицейские собаки задерживают преступников. Атака вместе с Цезарем бесстрашно бросались на опасного вооруженного преступника, мертвой хваткой вцепляясь в него и удерживая на месте.

Стоит отметить, что школьники остались под впечатлением от увиденного и изъявили желание побывать в одном из подразделений полиции Мурманской области еще раз.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области