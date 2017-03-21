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21.03.2017 10:00

230 доноров Мурманской области добровольно вступили в Национальный регистр неродственных доноров костного мозга

В мае 2015 года Мурманская область вошла в список регионов, доноры которых имеют возможность быть включенными в регистр потенциальных доноров костного мозга на безвозмездной основе. Для этого Мурманская областная станция переливания крови заключила договор с Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова о сотрудничестве. 

В настоящее время 230 доноров Мурманской области добровольно сдали образцы крови для включения в регистр потенциальных доноров костного мозга. 

Такие регистры имеют большое значение в оказании своевременной помощи пациентам с тяжелыми заболеваниями, например, с онкогематологией. В основном это дети и молодые люди. Созданная база позволяет найти нужного донора косного мозга на территории Российской Федерации и оказать своевременную помощь больному.

В 2016 году среди привлеченных в регистр Мурманской областной станцией переливания крови доноров была найдена совместимая пара донор-реципиент, что позволило выполнить трансплантацию гомеопатических стволовых клеток пациенту.

Руководство Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова выразило благодарность Мурманской областной станции переливания крови за неоценимую помощь в создании регистра. 

Доноры Мурманской области, готовые войти в число потенциальных неродственных доноров костного мозга на условиях добровольного, анонимного и безвозмездного участия, могут заполнить письменное согласие на вступление в регистр на областной станции переливания крови, и сдать образец крови во время донации. 

/ Министерство здравоохранения Мурманской области /
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