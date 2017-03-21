Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.03.2017 15:45

Областная детско-юношеская библиотека примет участие в Первом Мурманском книжном салоне

Мурманская областная детско-юношеская библиотека станет участником Первого Мурманского Книжного салона, который пройдет 23-25 марта 2017 г. в павильоне «МурманЭКСПО» (г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51) в рамках IX выставки образовательных услуг «ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИЯ. КАРЬЕРА: кадры для бизнеса 2017».

23 марта в 13.00 Мурманская областная детско-юношеская библиотека презентует выставку «Краеведческие премьеры», на которой будут представлены книги авторов-земляков, поступивших в фонд библиотеки в 2016 году. Участники и гости салона смогут познакомиться с новой художественной литературой для детей и взрослых, книгами, посвященными 100-летию основания города Мурманска, 80-летнему юбилею Мурманской области, который будет отмечаться в 2018 году, и Году экологии в России. В презентации премьер примут участие мурманские авторы и директор Мурманского книжного издательства Игорь Циркунов. 

25 марта в 12.00 библиотека проведет презентацию выставки победителей и лауреатов ежегодного Международного конкурса детской рукописной книги «Детское рукописное чудо». На выставке будут представлены рукотворные книги, созданные участниками конкурса от дошкольного возраста до студенчества из городов и поселков Мурманской области в номинациях «Мой мачтовый город – столица Кольского Заполярья», «Мой сильный маленький народ», «Память бережно храним». Выставочные книги являются экспонатами музея детской рукописной книги при библиотеке, фонд которого составляет более семи тысяч изданий. В ходе презентации состоится мастер-класс для посетителей с детьми по изготовлению «живой» открытки по саамской тематике.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
СИНЯЯ ПТИЦА В МУРМАНСКЕ
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.28
Евро = 61.7
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.