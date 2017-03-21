Областная детско-юношеская библиотека примет участие в Первом Мурманском книжном салоне

Мурманская областная детско-юношеская библиотека станет участником Первого Мурманского Книжного салона, который пройдет 23-25 марта 2017 г. в павильоне «МурманЭКСПО» (г. Мурманск, пр. Кольский, д. 51) в рамках IX выставки образовательных услуг «ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИЯ. КАРЬЕРА: кадры для бизнеса 2017».

23 марта в 13.00 Мурманская областная детско-юношеская библиотека презентует выставку «Краеведческие премьеры», на которой будут представлены книги авторов-земляков, поступивших в фонд библиотеки в 2016 году. Участники и гости салона смогут познакомиться с новой художественной литературой для детей и взрослых, книгами, посвященными 100-летию основания города Мурманска, 80-летнему юбилею Мурманской области, который будет отмечаться в 2018 году, и Году экологии в России. В презентации премьер примут участие мурманские авторы и директор Мурманского книжного издательства Игорь Циркунов.

25 марта в 12.00 библиотека проведет презентацию выставки победителей и лауреатов ежегодного Международного конкурса детской рукописной книги «Детское рукописное чудо». На выставке будут представлены рукотворные книги, созданные участниками конкурса от дошкольного возраста до студенчества из городов и поселков Мурманской области в номинациях «Мой мачтовый город – столица Кольского Заполярья», «Мой сильный маленький народ», «Память бережно храним». Выставочные книги являются экспонатами музея детской рукописной книги при библиотеке, фонд которого составляет более семи тысяч изданий. В ходе презентации состоится мастер-класс для посетителей с детьми по изготовлению «живой» открытки по саамской тематике.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области