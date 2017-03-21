​По искам прокуратуры четыре жителя ЗАТО Североморск обязаны пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза

Североморским районным судом рассмотрены заявления, предъявленные прокуратурой города Североморска, о возложении на четырех жителей ЗАТО Североморск, ранее отбывавших уголовные наказания в виде лишения свободы, обязанности пройти профилактический медицинский осмотр в целях выявления туберкулеза.

По результатам рассмотрения указанных заявлений требования прокуратуры удовлетворены, указанные лица обязаны пройти названный медосмотр.

Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.

Прокуратура Мурманской области