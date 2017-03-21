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21.03.2017 14:45

В региональном чемпионате по интеллектуальным играм приняло участие 57 команд школьников Мурманской области

Состоялся этап фестиваля интеллектуальных игр на кубок «ЛаппиФест» центра дополнительного образования «Лапландии», в рамках которого состоялся финал регионального чемпионата среди обучающихся образовательных организаций по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и регионального турнира по интеллектуальной игре «Брейн-ринг».

По итогам пятичасовых баталий призовые места в региональном чемпионате по «Что? Где? Когда?» распределились следующим образом:

3 место в номинации «Младшая группа» – команда «Квантовая линия» (средняя школа № 33, г. Мурманск);

2 место в номинации «Младшая группа» – команда «МКТ» (средняя школа № 10 имени К.И. Душенова, г. Североморск);

победитель в номинации «Младшая группа» – команда «Северный рывок» (Мурманский политехнический лицей) в составе: Алексей Ковба, Илья Гуляев, Григорий Егоров, Иван Камынин, Денис Полонников, Пётр Щетинский;

3 место в номинации «Старшая группа» – команда «Инквизиция» (Мурманский академический лицей);

2 место в номинации «Старшая группа» – команда «Advanced» (гимназия № 1, г. Североморск);

победитель – команда «Fleur de lis» (сборная Дома детского творчества имени Бредова, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, гимназий № 3 и №5, г. Мурманск) в составе: Илья Нелюбов, Роман Лимонников, Вадим Николаев, Роман Плотников, Вадим Кулага. 

Все команды-призеры были награждены памятными медалями и сертификатами на посещение музея пожарной охраны и музея занимательных наук «Фокус». Победителям в обеих возрастных группах вручены памятные кубки, сертификаты на месяц обучения в Мурманской языковой школе и сертификаты на посещение клуба-магазина «Fresh Game». 

Главным призом для команды-победителя турнира «Fleur de lis» стало почетное право представлять Мурманскую область на чемпионате России, который состоится в мае в Ижевске.

Победителем мультиигры «Книжная полка» была признана команда «ФСБ» (Центр дополнительного образования, г. Заозерск).

В региональном турнире по интеллектуальной игре «Брейн-ринг» места распределились так:

3 место – команда «МКТ» (средняя школы № 10 имени К.И. Душенова, г. Североморск);

2 место – команда «Инквизиция» (Мурманский академический лицей);

победитель – команда «Северный рывок» (Мурманский политехнический лицей).

Команды-призеры награждены дипломами, команде-победителю вручен памятный кубок, настольные игры и сертификат на посещение клуба-магазина «Fresh Game».

Персональным призом за наибольшее количество ответов в финале «Брейн-ринга» – сертификатом от Мурманской языковой школы – был награжден игрок команды «МКТ» (средняя школа № 10 имени К.И. Душенова, г. Североморск) Артём Краев. 

Всего в этом году в региональном чемпионате по интеллектуальным играм приняло участие 57 команд из 14 муниципальных образований области. В финал прошли 25 команд-финалистов. 

Интеллектуальные состязания продолжатся в апреле 2017 года на заключительном этапе фестиваля интеллектуальных игр на кубок «ЛаппиФест» центра «Лапландия», в программу которого включены «Своя игра», финал турнира «Знаток русского языка», игротеки от организаций-партнеров.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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