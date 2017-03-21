О результатах учебно-воспитательной деятельности в кадетских классах им. А. Невскогов МБОУ Лицей №2 г. Мурманска в 2010-2017 учебных годах

1 сентября 2010 года в целях реализации президентской программы о предоставлении детям качественного образования, создания основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на государственном поприще, воспитания в них чувства преданности Родине, чести и справедливости, на основании договора от 23.03.2010 между Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области и МБОУ Лицей №2 г., в торжественной обстановке был открыт 10 кадетский класс следственной направленности.

При формировании кадетских классов важное внимание уделяется обеспечению социальной защиты интересов детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Из перечисленных категорий социально-незащищенных слоев населения в кадетские классы по патронатом следственного управления были зачислены 62 учащихся, которые были обеспечены форменным обмундированием.

Уже состоялось пять выпусков учащихся кадетских классов. По итогам успеваемости, за отличную учебу и примерное поведение 7 кадетов награждены золотыми и 4 кадета серебряными медалями, 22 кадета, наиболее подходящих по своим моральным и деловым качествам для службы в системе Следственного комитета, по целевому направлению Председателя Следственного комитета успешно поступили на юридические факультеты Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета, МГУ имени М.В. Ломоносова и МГЮА имени О.Е. Кутафина, другие выпускники также поступили на юридические факультеты различных государственных высших учебных заведений.

Согласно учебному плану, кроме базовых предметов, кадеты углубленно изучают предметы социально-гуманитарного цикла (правоведение, обществознание, история, русский язык), а также спецкурс «Введение в специальность. Следственное дело», разработанный сотрудниками следственного управления. От общего курса правоведения спецкурс отличается более полным и конкретным знакомством с законодательством, регулирующим деятельность следственных органов в Российской Федерации, возможностью для учащихся соотнести свои морально-деловые качества и индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми к следователям системы Следственного комитета Российской Федерации.

Для реализации поставленных в кадетском классе задач в МБОУ Лицей №2 города Мурманска имеется необходимая материально-техническая, методическая и нормативно-правовая база. В каждом кабинете установлены интерактивные доски, рабочие места учителей оснащены компьютерами. Актовый зал – оснащен современными акустическими и музыкальными установками, спортзал - в полном объеме укомплектован спортивным оборудованием.

В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса сотрудниками следственного управления был проведен косметический ремонт учебного кабинета, закрепленного за кадетским классом, подготовлены и размещены информационные стенды.

Преподавание спецкурса «Введение в специальность. Следственное дело» осуществлялось на постоянной основе (в рамках учебного расписания) сотрудниками организационно-контрольного отдела следственного управления и старшим помощником руководителя следственного управления по вопросам собственной безопасности. Для проведения практических занятий по криминалистике привлекались сотрудники отдела криминалистики и другие сотрудники аппарата следственного управления.

По итогам успеваемости за 2015-2016 учебный год закончили 11 класс - 25 учеников, из них на «отлично и хорошо» закончили 11 класс 19 кадетов, или 76 %, что является несомненно хорошим результатом.

В течение всего учебного времени ребята принимали активное участие в олимпиадах и конференциях по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, правоведению, английскому языку, ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) и другим учебным предметам. При проведении олимпиад кадеты показали достаточно хорошую активность и высокий уровень подготовки, стали победителями и призерами городских, региональных и всероссийских этапов.

В качестве приоритетной воспитательной задачи следственным управлением определено гражданско-патриотическое воспитание кадет. Данная работа реализуется следственным управлением и педагогическим коллективом МБОУ Лицей №2 через различные виды деятельности: учебную, внеклассную, внешкольную, через символы и ритуалы кадетского движения системы Следственного комитета, путем участия кадет в патриотических мероприятиях города Мурманска, Мурманской области, Всероссийских конкурсах и слетах.

В текущем году 13 кадетов, наиболее подходящие по своим моральным и деловым качествам для службы в системе Следственного комитета, по целевому направлению Председателя Следственного комитета будут направлены для поступления в Московскую и Санкт-Петербургскую Академии Следственного комитета Российской Федерации.

В настоящее время комиссией в составе сотрудников следственного управления и педагогов МОУ Лицей №2 города Мурманска проводится восьмой набор в 10кадетский класс следственного управления.

В период с 28 по 31 марта текущего года в городе Ставрополе пройдет II Всероссийский слет кадетов Следственного комитета Российской Федерации. Представлять кадетов следственного управления Мурманской области на этом мероприятии будут неоднократные призеры и победители патриотических слетов, военно-прикладных игр, творческих фестивалей и конкурсов, учащиеся 10 «А» кадетского класса им. А.Невского Воропаев Никита и Плескачев Евгений.

Работа по правовому и гражданско-патриотическому воспитанию кадет следственным управлением будет продолжена.

СУ СК РФ по Мурманской области