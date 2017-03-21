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21.03.2017 15:00

К лишению свободы осужден житель г. Оленегорска за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Заместителем прокурора города Оленегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Судом установлено, что северянин, будучи осужденным 11.08.2016 за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, на путь исправления не встал, надлежащих выводов для себя не сделал и, спустя ровно 5 месяцев вновь совершил аналогичное преступление.
Так, 11.08.2016 он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осознавая, что лишен водительского удостоверения, по просьбе своих друзей сел за руль автомобиля и поехал по городу. Однако, был остановлен сотрудниками ГИБДД у д. 38 по ул. Бардина в г. Оленегорске.
В ходе расследования дела обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, что было учтено судом при вынесении наказания. При этом, суд, пришел к выводу, что поскольку ранее назначенное мужчине наказание не оказало на него своего исправительного воздействия, то для восстановления социальной справедливости ему необходимо назначить более суровое наказание.
Приговором суда он осужден к 5 месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами на срок 3 года.

Прокуратура Мурманской области
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