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21.03.2017 14:00

Мурманская областная научная библиотека примет участие в ежегодной международной акции «Час Земли»

23 марта в 14.00 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, конференц-зал, 3 этаж) в рамках ежегодной международной акции «Час Земли» состоится встреча, на которой участники акции обсудят проблемы перерасхода ресурсов нашей планеты. 

Посетители библиотеки поговорят о влиянии каждого человека и его экоследа на экологическую ситуацию в мире и перспективах состояния окружающей среды к 2050 году в случае, если отношение человечества к природе не изменится. На встрече мурманчане узнают о возможностях участия в природоохранной деятельности в нашем регионе и ответят на вопросы занимательной викторины.

Встреча организована совместно с Баренцевоморским отделением Всемирного фонда дикой природы России. На нее приглашены представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области.

В мероприятии также примут участие члены мурманской областной молодежной общественной экологической организации «Природа и молодежь» и активист сообщества «И себе, и людям» Анастасия Шалаева.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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