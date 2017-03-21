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21.03.2017 10:45

За незаконный оборот наркотиков к 6 годам лишения свободы осуждена жительница г. Мурманска

Приговором Октябрьского районного суда г. Мурманска северянка признана виновной в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере, а также незаконном сбыте наркотического средства в крупном размере.

Судом установлено, что она, имея умысел на незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере, приобрела вещество массой 0,4318 гр., содержащее в своём составе наркотическое средство 3-метилфентанил, и незаконно хранила его при себе до момента её задержания сотрудниками полиции у дома 29 по пр. Ленина в г. Мурманске.
Она же, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и извлечение прибыли от данного вида преступной деятельности, действуя из корыстных побуждений, незаконно сбыла свое знакомой, участвовавшей в проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», вещество массой 0,1061 гр, содержащее в своём составе наркотическое средство 3-метилфентанил.
По приговору суда женщина осуждена по ч. 3 ст. 228 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Мурманского областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба осуждённой - без удовлетворения.

Прокуратура Мурманской области
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